VIDEO: 72 let spolu. Jak šel čas s nejslavnějším manželským párem

Tehdejší princezna Alžběta poznala svého budoucího manžela v roce 1934, když jí bylo jen osm let. Zamilovala se do něj ale zřejmě až o pět let později. Filipovi bylo tehdy 18 let.

O ruku Alžběty požádal Filip jejího otce krále Jiřího VI. v roce 1946. Podle magazínu HistoryExtra ale král Filipa požádal, aby byly zásnuby oznámeny až bude jeho dceři 21 let, což bylo o rok později.

To ale nebyl jediný problém. Filip měl příbuzné v Řecku a Dánsku a jeho rodina měla blízko k nacismu. Jeho sestra si dokonce vzala vysokého nacistického představitele. Phillip se tak musel před svatbou vzdát svých dánských a řeckých titulů a oficiálně přestoupit z řecké pravoslavné církve k anglikánské církvi.

Svatba se konala 20. listopadu 1947 a z manželství se narodily čtyři děti. Charles (1948), Anna (1950), Andrew (1960) a Edward (1964).

Manželé mají celkem osm vnoučat, po dvou od každého dítěte, a také osm pravnoučat a na cestě je deváté. To se má příští rok narodit princezně Eugenii.

Podívejte, jak šel s manželi čas: