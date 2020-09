VIDEO: Brutální bitka školaček v Písku! Nadávky a kopanec do hlavy

Lidi na sociálních sítích šokuje amatérské video, které zachycuje brutální bitku mladých děvčat v parku. Napadenou dívku nejprve ji jedna z útočnic tahá za vlasy, poté ji svalí na zem. Bezmocná školačka pak ještě utrží kopanec do hlavy.

Na videu je vidět, jak přesila školaček na evidentně mladší a slabší dívku útočí. Jedna z agresorek jí i vulgárně nadává. “Ty mrd..o, co si o sobě myslíš,“ je slyšet ve videu. Útok nepřestává ani poté, co napadená spadne na zem. Naopak. Utrží ještě kopanec do hlavy.

Po útoku skončila napadená dívka v nemocnici na ošetření. Útočnice policisté vypátrali. “Policisté případ prošetřují, podezřelé dívky ve spolupráci s městskými strážníky ztotožnili a policisté je vyslechli, znají také svědky napadení. Nyní probíhají další úkony trestního řízení. Pokud byl incidentu přítomen někdo, s kým ještě policisté nemluvili, ať se sám ozve vyšetřovatelce cestou linky 158,“ vyzvala policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Problémy s agresivními útoky mají být v Písku, podle svědectví lidí na sociálních sítích, časté.

“Mě samotného už tady přepadli jejich vrstevníci opačného pohlaví čtyřikrát podobným způsobem. Pokaždé minimálně ve třech!! A upozorňuji že jsem jen prošel okolo a neřekl ani slovo!! Dodneška mě mrzí, že to nemám natočené, protože policie s tím absolutně nic neudělala,“ popsal na sociální síti svou zkušenost Michal, který video také sdílel.