VIDEO: Do Jihlavy dorazila vakcína. Manipulovat s ní mohli jen 3 minuty

Do Jihlavy ve středu okolo 11. hodiny dorazila první várka vakcín proti onemocnění COVID-19. Očkovat se v kraji začne od soboty ráno. Jako první by se měl nechat očkovat ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev. Jak vypadal převoz vakcíny a následná manipulace s ní, se podívejte ve videu.

Takřka tisíc dávek vakcíny dorazilo kolem 11. hodiny do jihlavské nemocnice. Zajímavostí je, že zaměstnanci nemocnice měli pouhé tři minuty na to, aby vakcínu vytáhli z přepravního boxu, zaevidovali, zkontrolovali balení a vložili ho do nemocničního mrazáku.

"Ta vakcína vydrží 6 měsíců od data výroby. Tady už máme použitelnost duben 2021, takže to bylo vyrobené před dvěmi měsíci." řekla farmaceutka Helena Kubínová.

Během zítřka pak bude vakcína dále distribuována do dalších pěti nemocnic v kraji Vysočina. Očkování začne v sobotu v 8 hodin ráno. Jako první by se měl nechat očkovat ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev.