VIDEO: Dobrovolníci chodili hodiny ve sněhu, vytvořili obrovský obrazec

Finský umělec spolu s dobrovolníky vytvořil obrovský sněhový obrazec ve sněhu. Kresbu tvoří pouze kroky, kterých bylo zapotřebí tisíce. Složité geometrické vzory byly zkombinovány do podoby několika sněhových vloček. Umělecké dílo měří asi 160 metrů a podle finských médií by mohlo jít o největší kresbu ve sněhu v historii. Dílo vzniklo během dvou dnů a vydrží jen do dalšího sněžení, vy se na něj ale můžete podívat ve videu.