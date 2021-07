Děsivé video natočili sousedé majitele domu v Argentině. Vlny narážely do budovy a stoupající hladina, za kterou může zvýšená eroze v této oblasti, způsobila katastrofu. Záběry zachycují rozbouřené moře narážející do stěn a podemílající zem pod ním. Následně se celý pozemek sesunul i s vilou do moře. Uvnitř naštěstí nikdo nebyl. Na hrůzný moment se podívejte ve videu.