Za dva dny začnou v Česku volby do Evropského parlamentu a tak se na mnoha místech už rozjely přípravy. Rozdělují se věci pro volební komise a v mnoha obcích a městech se začínají připravovat i samotné volební místnosti. Volby do Evropského parlamentu, které se konají každých 5 let. Češi budou volit 21 europoslanců.