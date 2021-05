VIDEO: Nepovedené přepadení. Muž postříkal lapky benzínem!

Na sociálních sítích se rozšířilo video z nejmenované benzinové stanice v Chile. Muž na záběrech tankuje benzin do svého auta, když se k němu přiřítí bílá dodávka. Z vozu vyskočí tři lidé s kapucí a vrhají se k muži a jeho autu.



Tankující řidič ale zareaguje velmi rychle a na útočníky začne stříkat benzin. To zřejmě agresoři nečekali a celí zmáčení se rychle vrátili do dodávky. Na cestu pryč jim ještě pohotový řidič nalil benzin dovnitř dodávky.

