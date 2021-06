VIDEO: Muž šel pro děti do školy, skončilo to strkanicí se strážníky!

Na redakci TN.cz se obrátila dcera 56letého otce samoživitele Josefa Patakiho, kterého dle jeho slov napadli strážníci v pátek dopoledne před jednou z litvínovských základních škol, kam chodí jeho děti. Ve škole se měl objevit koronavirus a otec šel vyzvednout své dcery.

Přitom chtěl s učitelkami vyřešit platby za loňské výlety. Ty se prý neuskutečnily, zároveň mu ale prý nikdo nevrátil peníze. Jelikož je Pataki samoživitel a nyní vychovává tři dcery, nemůže si dovolit zbytečné výdaje.



Na místo ale museli vyrazit strážníci. Jedna z učitelek stiskla tísňové tlačítko. To je určené pro případy, kdy hrozí napadení či jiná nestandardní situace.



Pataki vyšel před školu s několika strážníky a začal si vše natáčet. Jeden ze strážníků se jej zeptal, proč šel do školy. Pataki mu vysvětloval, že chtěl s učitelkami řešit chybějící peníze, že nikoho nenapadl, ani na nikoho nekřičel.

Vyhrocený konflikt



Situace před školou se ale postupně vyostřovala. "Chci říct jen jednu věc, vy vyslechnete jednu stranu a moji stranu nevyslechnete, myslíte si, že lžu," pronesl Pataki. "Mě vaše vysvětlení vůbec nezajímá," reaguje strážník s brýlemi.



"Jasně, vy jste jak pravý esesák. Nejdřív si zjistěte pravdu. Vy se hodíte víte kam, jak bylo to gestapo. Já na záznamech vidím, co pořád děláte s lidmi, to udělat mým dětem, tak už tady nejste. Jak je kopali, na ženskou tři policajti, to jste ubozí," vmetl mu Pataki do tváře. Případ, na který muž odkazuje, se nestal v Litvínově a litvínovští strážníci se jej ani nijak neúčastnili.



Strážník s brýlemi pak vyzval Patakiho, aby odešel ke svému autu. Ten to odmítl, hlavně kvůli dešti. "Tak co, tak mě zbij!" začal muž vyzývat strážníka. "Přestaňte, naposledy vám říkám, že mi tykat nebudete," oznámil mu strážník s brýlemi.



"Vůbec se k nám nepřibližujte," řekl strážník s brýlemi Patakimu. "Vy se přibližujete dva metry, pane," odvětil Pataki. "Nestrkejte…" je slyšet dalšího strážníka. "Do koho budeš strkat, ty blbečku? Do koho budeš strkat, vole?!" křičí zřejmě strážník s brýlemi. "Já jsem do tebe nestrčil!" brání se Pataki.



Je slyšet i dalšího strážníka, jak se snaží strkanici zabránit. Kvůli rychlým pohybům a špatnému úhlu není jasné, kdo měl do koho strčit první.

"Srazili mne na zem a spoutali," dodal Pataki pro TN.cz. Celému incidentu přihlížela Patakiho 13letá dcera, která je z celé situace velmi rozrušená.

Podle strážníků byl zásah oprávněný



"Strážníci se to snažili řešit již uvnitř školy, protože tam byli i zaměstnanci školy a záležitost s otcem řešili. Bohužel on se dopouštěl napadání, ne fyzického, ale verbálního. Už to tam opravdu gradovalo, jedna z paní učitelek prostě zkolabovala. Strážníci proti muži použili donucovací prostředky. Vše máme kompletně zaznamenáno. Použití donucovacích prostředků jsem vyhodnotil jako oprávněné podle zákona," uvedl velitel strážníků Martin Klika pro TN.cz.



Podle informací TN.cz to není poprvé, co kvůli muži museli strážnici nějakou situaci řešit.



Případem se zabývá i státní policie. "Na jedné škole na Litvínovsku měl 28. května v dopoledních hodinách muž slovně napadat zaměstnance školy. Měl jim nadávat a měl je urážet. Policisté obvodního oddělení Hamr muži sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu výtržnictví," uvedla policejní mluvčí Ludmila Světláková. Podle zákona hrozí za výtržnictví až dva roky za mřížemi.

"Celé je to zinscenované ředitelkou školy. Jedna z učitelek je manželkou strážníka, který ke škole přijel," vyjádřil se Pataki k podezření. Podle velitele litvínovských strážníků ale při stisku tísňového tlačítka na místo vyráží nejbližší hlídka, vyslání manžele učitelky podle něj rozhodně nebylo záměrem.