Největší ledovec světa se třepí na okrajích! Kusy ledu ohrožují lodní dopravu

Obrovská masa ledu, známá jako blok A68a, znepokojuje odborníky. A protože se největší ledovec na světě rozpadá, dostal se do hledáčku letců britského královského letectva RAF. A to doslova. Při průzkumných letech v jižním Atlantiku pořídili unikátní snímky, aby mohli analyzovat, jakou hrozbu rozpadající se ledovec pro lidstvo představuje.

Rozsáhlá poškození největšího ledovce, který zabírá plochu 4200 kilometrů čtverečních, zachytily kamery vojenského letectva Velké Británie. Fotografie odhalují několik puklin a prasklin, dále nespočet obrovských ledových kusů, které se od masy ledu už odštěpily. Pod hladinou ponoru jsou navíc zřejmě i rozsáhlé tunely. Ty by mohly přispět k dalšímu rozpadu ledovce.

A že je potřeba mít se na pozoru, dokládá skutečnost, že odštěpené kusy ledovce nejsou žádní drobečkové. Jde o obrovské masy ledu, které by mohly ohrozit především lodní dopravu.

Ledovec se totiž pohybuje v tzv. rychlých vodách. Ty se dokážou postarat, aby se "menší kusy“ ledu dostaly v relativně v krátké době do míst, kde pro člověka představují značné riziko. K nejohroženějším přitom patří okolí ostrova Jižní Georgia, kde naštěstí žije jen minimum lidí.

Nyní je ledovec zhruba 210 kilometrů od pobřeží ostrova a mohl by narazit na mělčinu v mělkých pobřežních vodách. Podle odborníků by dokázal nepříznivě ovlivnit místní klima i na více než deset let. V pobřežních vodách přitom žijí kromě tuleňů a tučňáků také velryby.

Letectvo Spojného království se na výzkumu podílí proto, že ledový gigant se v jižním Atlantiku nachází na zámořském území Velké Británie. "Je to určitě jedinečný a nezapomenutelný úkol, do kterého je třeba se zapojit,“ popisuje neobvyklou činnost letectva Michael Wilkinson, velící důstojník letky 1312 Flt.

Největší ledovec světa A68a vznikl v roce 2017, kdy se gigant odtrhl od ledových mas Antarktidy. Tehdy zabíral plochu zhruba 6000 kilometrů čtverečních, ale vlivem oteplování klimatu se o 30 procent zmenšil. Odborníci přitom očekávali, že se bude rozpadat a zmenšovat rychleji.