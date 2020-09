VIDEO: Opilého cizince za volantem chytili strážníci za jednu noc dvakrát

Všechno to začalo obyčejným hlášením o rušení nočního klidu v centru Prahy. Skupinka podnapilých lidí se rozešla po zásahu strážníků domů. Až na jednoho muže. Ten si to namířil přímo do auta, neváhal nastartovat a s více než dvěma promile jezdit v ulicích hlavního města.