Záběry, z kterých běhá mráz po zádech, zveřejnila slovenská policie na sociálních sítích. 19letý chodec vběhl do cesty projíždějícímu automobilu, které ho odmrštilo několik metrů. Mladík naštěstí vběhl do vozovky tak, že pouze narazil tělem do boční části automobilu. Chodec skončil v nemocnici, kde mu krevní test odhalil v krvi 2,71 promile.