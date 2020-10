Drsná rvačka kvůli roušce! Cestující se pobili v pražské tramvaji. VIDEO

K další potyčce kvůli rouškám došlo v tramvaji číslo devět ve směru na stanici Spojovací v Praze. "O případu jsme dostali informace 1. října kolem 21. hodiny. Prozatím jej prověřujeme pro podezření z přestupku proti občanskému soužití a porušení vládních nařízení,“ řekl TN.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.



Podle prvotních informací policie upozornil muž dva další cestující na fakt, že nemají nasazenou roušku a měli by si ji nasadit. To se jim však nelíbilo, dotyčnému začali nadávat a plivat po něm. Muže se poté zastal další cestující, čímž celá událost ještě vygradovala.



Následně se strhla bitka, při které měl muž, který dvojici upozornil, dotyčné poměrně razantním způsobem vyhodit z tramvaje. "Já viděl jen to, jak mu ta ženská dala pěstí a on ji za to jen vyhodil,“ napsal na facebooku jeden ze svědků.

"Událost prověřujeme také pro další přestupky, následně pravděpodobně dojde k předání případu příslušnému právnímu orgánu. Známe totožnost všech čtyř aktérů,“ uzavřel Rybanský.



Celou událost natočil náhodný svědek a video se poté objevilo na sociálních sítích. Podle svědků se měl muž dokonce dvojici legitimovat průkazem lovce "bezrouškových lidí ze skupiny Hunters".