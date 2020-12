VIDEO: Proč rozhodují komunisté? Babiš se hádal s poslancem opozice

Chvilkami i veselo bylo v pátek v Poslanecké sněmovně při schvalování rozpočtu na rok 2021. Emoce neuhlídal premiér Andrej Babiš (ANO), který skákal do řeči poslanci KDU-ČSL Janu Bartoškovi. Před poslanci se oba začali dohadovat, kdo může za to, že v Česku o rozpočtu rozhodují komunisté.

Poslanecká sněmovna v pátek schválila hlasy poslanců ANO, ČSSD a KSČM rozpočet na příští rok. Klíčové bylo přesunutí 10 miliard z kapitoly ministerstva obrany do vládní rozpočtové rezervy.

Opoziční poslance to rozzlobilo. Byl mezi nimi i předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek, který pronesl projev, ve kterém obvinil premiéra Andreje Babiše, že pouští k moci komunisty.

"Těch 10 miliard není něco, s čím padá anebo stojí rozpočet příštího roku. Vy to víte. Ten objem peněz není zásadní pro státní rozpočet. Je to o tom symbolu, že jste ustoupil komunistické straně," řekl na úvod Bartošek Babišovi, který seděl přímo za ním.

"Podstatné je, že rozhodující slovo v této koalici má komunistická strana, kterou vy jako premiér posloucháte. Takže co se týká prodlužování nouzového stavu, co se týká rozpočtu, nám tady vládnou komunisté. A vy jste jim to umožnil. To je vaše zodpovědnost. Vy jste jim to umožnil," obvinil Bartošek premiéra, který se neudržel a začal na lidoveckého poslance pokřikovat, že to nebyl on, ale opozice.

Do slovní přestřelky se vložil i předseda SPD Tomio Okamura, který zrovna vedl schůzi Poslanecké sněmovny. "Já vás chci opravdu požádat. Bavte se na mikrofon, prosím vás, nebo si to vyříkejte mimo mikrofon, abychom měli ve stenozáznamu to, co si říkáte," snažil se je uklidnit Okamura.

Politici ale ve výměně názorů pokračovali. "Pane premiére, není pravda, že ta včerejší situace neměla řešení," snažil se pokračovat Bartošek, ale premiér mu do řeči opět skočil.

Ostatní poslance scénka ale pobavila a s humorem ji brali i Babiš a Bartošek.

Rozpočet na příští rok nakonec prošel. Peníze, které vláda armádě odebrala, by jí ale měla příští rok vrátit. "Armáda o ty peníze nepřijde. Budeme je řešit v jiné struktuře a v jiném čase," slíbil premiér.