VIDEO: Rána jako hrom. Srážku vlaků na Kolínsku zachytila kamera v autě

V úterý večer hlídka českobrodských strážníků jela poklidnou silnicí podél železniční trati a nic nenasvědčovalo tomu, že za pár vteřin bude svědky tragické havárie. Strážníci si všimli stojícího vlaku, ke kterému se řítil další, mysleli si však, že to dobrzdí. Vzápetí se nicméně ozvala hlasitá rána, která svědčila o opaku.

Celou situaci zachytila palubní kamera v jejich autě. Protože už byla venku tma, na záběrech toho není příliš mnoho vidět. Přesto je jasné patrné, jak kolem auta projel vlak a o pár vteřin později zazněla rána. Šokovaní strážníci nešetřili peprnými výrazy, přesto zareagovali pohotově a auto okamžitě otočili.

Nehodu pak nahlásili kolegům ze státní policie a sami běželi na pomoc cestujícím. "Díky přítomnosti strážníků městské policie v terénu došlo neprodleně k nahlášení srážky osobního a nákladního vlaku a také k okamžitému zahájení záchranných prací," uvedl na facebooku starosta Českého Brodu Jakub Nekolný (ODS).

"Byli to právě oni, kteří uvolnili dveře a zahájili evakuaci lidí z nabouraného vlaku. Strážníci též do příjezdu záchranářů a hasičů podávali lidem první pomoc. Bez jejich práce by újma na zdraví cestujících mohla být daleko větší," dodal Nekolný, strážníkům poděkoval a omluvil se za silnější výrazy, které ve zveřejněném videu zazněly.

Nehoda si vyžádala život strojvedoucího, 35 cestujících bylo zraněno. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: