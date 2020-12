VIDEO: Reportér TV Nova v nesnázích! Bahno ho pokrylo od hlavy k patě

Práce reportérů je někdy i velmi náročná. Dostat se mohou totiž do nejrůznějších situací. O tom by mohl vyprávět Petr Brzek, který vyrazil se svým kameramanem za standardní reportáží. Jejich vozidlo ale nedojelo do cíle a skončilo zapadlé v rozmáčeném poli. Po pěti kilometrech chůze pro záběry, je tak ještě čekala hodina vyprošťování vozu z bláta. Petrovi se to moc (ne)dařilo a tak vzniklo tohle humorné video.