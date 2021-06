VIDEO: Skupina sedmi lidí brutálně napadla muže! Kopali ho i do hlavy

Na případ upozornil zastupitel města Třebíč Stanislav Neuman, který zároveň zaslal otevřený dopis vedení města, státní i městské policii.

"V sobotu 5. 6. 2021 kolem druhé hodiny ranní byl na kulturní akci Zámostí v modrém brutálně napaden sedmi Romy a zkopán do hlavy můj kamarád, který nakonec skončil s podezřením na krvácení do mozku na pět dní v nemocnici," oznámil Neuman.

Jak se svěřil TN.cz, muži nepomohlo ani to, že se věnuje korejskému umění sebeobrany Taekwondo. "Domnívám se, že pokud by se stal obětí takového útoku méně fyzicky zdatný nebo starší člověk, tak by takto brutálně vedený útok nepřežil," dodal.

"Mladého muže se zraněním horní poloviny těla jsme transportovali do třebíčské nemocnice," oznámil k případu mluvčí záchranářů Petr Janáček.

Neuman rozeslal spolu s otevřeným dopisem i záznam brutálního napadení, který má pomoct identifikovat pachatele. "Důrazně žádám vedení města, Městskou policii a Policii ČR o zjednání nápravy a řešení vzniklé situace," vyzval Neuman.

Policie potvrdila, že o incidentu ví. "Případ napadení, ke kterému došlo v Třebíči, v současné době prověřujeme. Úkony trestního řízení jsou zahájeny pro podezření ze spáchání trestných činů pokusu těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví," sdělila mluvčí Jana Kroutilová s tím, že bližší informace k napadení sdělovat nebude.

Podle Neumana nejde ve městě o ojedinělý problém. "Již několik měsíců se občané Třebíče setkávají s problematickým, až kriminálním chováním. Na celém území města Třebíč probíhají provokace, dochází k okrádání občanů, k fyzickým útokům a k rasistickým projevům ze strany nově přistěhovaných Romů. Chci zdůraznit, že třebíčské romské rodáky znám, některé z nich mnoho let a vím, že drtivá většina z nich se chová slušně. Zjevné a vážné problémy však nelze přehlížet," vysvětlil, proč nakonec odeslal otevřený dopis.

V souvislosti s posledními událostmi na celou situaci zareagovalo už i vedení Třebíče. Zavede opatření týkající se hlavně centra města. "Byly posíleny městské hlídky peší a monitorují prostor," sdělil starosta Pavel Pacal (STAN). Vedení města navíc jedná s vlastníky nemovitostí, kde rodiny bydlí, o tom, aby jim neprodlužovaly nájemní smlouvy.