VIDEO: Spoutali mne a mlátili! Muž popsal brutální útok v Plzni

Nový rok nemohl pro Jana Svobodu začít hůře. Krátce před druhou ráno 1. ledna zamířil na jednu z benzinek ve městě, kde si jeho kamarád, který jej přijel navštívit ze Slovenska, chtěl koupit cigarety.



"Já jsem stál asi 50 metrů daleko od benzinky. Stálo tam čtyři nebo pět členů ochranky. Kamarád přišel s cigaretami. Najednou se jeden z ochranky rozběhl a začal mi svítit baterkou do obličeje a začal na mě koukat," popsal Svoboda nepříjemný zážitek.

V kuželu ostrého světla se Svoboda snažil zjistit, co se děje. "A on mi povídá, že spolu máme nějaké nevyřízené účty. Já nevím, jestli si mě s někým spletl, povídám mu: To asi ne, já s vámi nic nemám," přiblížil Svoboda.



Potom chtěl prý s kamarádem odejít, to se mu však už nepodařilo. "Šel jsem dál, najednou z té benzinky přijely dvě auta, zablokovaly mne, z auta vyběhli lidé, skočili na mne a začali mne mlátit. Připoutali mne pouty, dostal jsem teleskopickým obuškem do hlavy," přiblížil Svoboda zuřivý útok.



Část útoku zvládl Svobodův kamarád natočit na svůj telefon. Je v něm slyšet zoufalý křik o pomoc. Z okolních domů také volají na útočníky tamní obyvatelé, aby toho nechali. Nakonec přijela i policie.



"Věcí se zabýváme a zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu pokusu o ublížení na zdraví a trestného činu výtržnictví, kdy incidentu se zúčastnilo několik osob a jejich míru zavinění v současné době prověřujeme. Do objasnění nebudeme podávat bližší informace," řekla mluvčí policie Veronika Hokrová.