VIDEO: Trumpův syn si utahuje z pádu Bidena: To nebyl vítr, to byl táta!

Bývalý americký prezident Donald Trump a jeho syn Donald mladší si dělají legraci z prezidenta Joea Bidena, kterého minulý týden zachytily kamery, jak třikrát zakopl na schodech do letadla. Trump řekl, že s někým takovým rozhodně neprohrál, jeho syn zase sdílel vtipné video, které ukazuje, co mělo být za pády současné hlavy Spojených států.

Biden klopýtal po schodech, když nastupoval do vládního speciálu Air Force One, který jej přepravil do Georgie. Trump si z něj následující den dělal legraci ve své rezidenci Mar-a-Lago, kam se po konci v úřadu prezidenta uchýlil, zopakoval přitom, že volby neprohrál. Jeho slova se pak objevila na síti Tik Tok.

"Viděl jsem Joea Bidena, jak jde po schodech a říkal jsem si ´S ním jsem neprohrál!´ a já jsem s ním neprohrál. Dostal jsem skoro 75 milionů hlasů, možná o dost víc," tvrdil Trump.

Na Bidenův trapas reagoval i syn bývalého prezidenta Donald Trump mladší. Ten na twitteru, síti, která jeho otce zablokovala, sdílel vtipné video, kde se střídají záběry prezidenta Trumpa hrajícího golf a prezidenta Bidena padajícího poté, co jej zasáhl do hlavy golfový míček.

"Lidi, to nebyl vítr," napsal Trump mladší u prvního videa. Když se jeho reakcí začala zabývat média, sdílel video ještě jednou. "Chcete mi říct, že je to sestříhané? To se omlouvám, netušil jsem, že šířím tak strašné dezinformace!" dodal ironicky.

Mluvčí Bílého domu k potížím osmasedmdesátiletého prezidenta uvedla, že Joe Biden je naprosto v pořádku.

Původní video z pádu Joa Bidena při nastupování do letadla: