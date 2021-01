VIDEO: Zákazníci utíkali z kadeřnictví před policií, zachytila je kamera

Majitel salonu, který se otevřel na černo během uzamčení v britském Walesu, byl plný zákazníků. Policisté šli do kadeřnictví na Glyndwr Road a viděli lidi vcházet předními dveřmi. Na žádost, aby dveře otevřeli, však už nereagovali. Průmyslové kamery zachytily osm lidí, kteří utekli požárním východem. A to i přes to, že měli na hlavě často barvu nebo nedodělaný účes. Vzniklo tak vtipné video, na které se můžete podívat i vy.