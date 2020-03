Boření stereotypů: Bývalý muž je dnes moderátorkou v televizi

Čtyřicetiletá Diana Zurco si sedá za pult jako moderátorka televizních zpráv. Což by nebylo ještě nic tak zvláštního, kdyby před nějakou dobou nebyla mužem. Diana se tak stala první transgenderovou novinářkou v televizním zpravodajství. Televize nenabídla Dianě místo jen proto, že je transgender ženou. „Je velmi dobrá profesionálka. To ji otevřelo dveře. Všichni víme, jak obtížné je pro tyto ženy nastartovat kariéru“, říká ředitel televize. "Myslím, že je to skvělá příležitost a vím, že mám obrovskou zodpovědnost", říká Diana o své nové práci. Odhaduje se, že v Argentině, která má 44 miliónů obyvatel, je až 13 000 dospělých transgender.