Díky této autosedačce na dítě v autě nezapomenete!

V Itálii je již dokonce povinná pro děti do čtyř let. Zákon byl schválen po několika případech, kdy zapomenuté děti umřeli v nevětraném autě s vysokou teplotou, po té co je zde nechali jejich roztržití rodiče. Těm, kteří zákon nebudou respektovat, hrozí pokuta až 326 EUR (něco kolem 8300 Kč) a riskují ztrátu pěti bodů v řidičském průkazu.