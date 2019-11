Indové oslavují obnovení hinduistického chrámu

Oslavy vypukly ve městě Ayodhya, po té co nejvyšší soud rozhodl ve prospěch výstavby mešity na místě, kde byla v roce 1992 zničena.

Soud vysloveně nařídil, aby byl chrám obnoven na stejném místě, kde nahradí zdemolovaný. Lidé vyšly společně oslavovat do ulic a navzájem si rozdávaly cukrovinky. Bezpečnostní složky je však vyzvaly, aby se vrátily do svých domovů z obav před 6 procenty hinduistických aktivistů, kteří by mohli zaútočit na muslimy. Spor o mešitu patřil k jedním z nejožehavějších problémů země a Indové opakovaně požadovali její znovuobnovení.