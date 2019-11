Loštický řezbář zvěčnil svoje sousedy

Ty všechny loštický řezbář už zvěčnil do svého Betlému. Letos do této vybrané společnosti přibyli další - třeba bývalý radní.

Novou postavou v Betlému je i Max Švabinský. Svolení k přeměně kousku dřeva v do posledního detailu vyřezanou postavu dali loštickému řezbáři malířovi příbuzní. A poslali mu i štětec, kterým maloval svá díla.

S trochou nadsázky se dá říct, že o zdraví všech postaviček se stará lékař a teď k němu přibyl i stomatolog. Pan Ambrož má ordinaci v nedaleké Mohelnici.

Co by to bylo za zubaře, kdyby u sebe neměl i kleště a vytržený zub. Betlém pana Beneše má už na tři stovky postav a řezbář už teď přemýšlí, kdo v něm přibude zase za rok.