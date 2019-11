Na jižní Moravě žije dvojnásobný počet dětí bez domova, než v Praze. Vyplynulo to ze sčítání lidí bez domova, které provedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Podle průzkumu představují děti zhruba jednu třetinu obyvatel azylových domů. Společně s mladistvými od patnácti do sedmnácti let dokonce více než třetinu.