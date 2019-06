Kapitán lodi, která po srážce v Budapešti poslala ke dnu menší plavidlo, měl v dubnu další nehodu v Nizozemsku. Při vplouvání do zdy-madla tehdy narazil do tankeru, a to přesto, že před tím dostal varování. Vazbu na něj úřady uvalily už v sobotu. Hrozí mu až 8 let vězení.