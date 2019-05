Prvomájové protesty se konají do celém světě. V Paříži policisté proti demonstrantům použili slzný plyn. Do ulic vyšli i příznivci žlutých vest. V Řecku probíhají demonstrace v několika městech, ale také stávky odborářů v dopravě a to kvůli platům a vysoké nezaměstnanosti. Nejezdí tam autobusy a některé trajekty.