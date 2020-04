Stále existuji lidé, kteří netuší o pandemii koronaviru. Jsou odříznutí od světa

Mohou patřit mezi poslední skupinu lidí, kteří neví o tom, jak pandemie obrací životy po celém světě vzhůru nohama. Námořníci na palubě balistických ponorek jsou obvykle ušetřeni špatných zpráv, zatímco se musí soustředit na tajnou misi. "Protože na palubě není internet, žádné rádio ani televize, jediné zprávy, které dostanete, jsou ze zpráv přijatých velitelem a velitel filtruje zprávy, aby nedal všechny informace všem," řekl důstojník a hlavní lékař Gabriel. O pandemii budou tak nejspíše informováni, až se vrátí do přístavu, během posledních dvou dnů své mise, která trvá zhruba 60-70 dní. Návrat očekávají koncem dubna. V takovém případě se vrátí do světa, který se změnil důsledkem nákazy koronaviru. Pro posádku ponorky by návrat do země mohl být šok.