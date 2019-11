Uprchlého rysa se nedaří chytit, změnil teritorium?

Lidé ho viděli na Havlíčkobrodsku. Podle varování zoologů by se ho rozhodně neměl nikdo pokoušet odchytit na vlastní pěst.

Rok a půl starý rys - Monty je na svobodě už více než 14 dní. Nejprve se pohyboval v okolí Radostína a vodní nádrže Velké Dářko. Na Žďársku se mu už ale nejspíš přestalo líbit a zamířil jinam.

Lidé by se uprchlého rysa neměli podle zoologů sami pokoušet odchytit , ale měli by hned informovat odborníky. Zatímco tyto šelmy žijící volně v přírodě jsou spíše plaché, u ochočeného zvířete nikdo neví co se může stát. Lidé z Havlíčkobrodska hlavně z okolí Jitkova by si proto při vycházkách do lesů měli dávat pozor.

Už 5 měsíců se v Česku pátrá i po pumě americké. Tato šelma uprchla v červnu z nelegálního chovu na Jindřichohradecku. Lidé ji už ale údajně zahlédli také na Pelhřimovsku nebo Žďársku. I ona může být nebezpečná.