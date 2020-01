Vězni chtějí pracovat, ale nemají kde

Věznice s přísnějším režimem mají problém se zaměstnáváním vězňů. Ti často pracovat chtějí, ale nemají kde. Během výkonu trestu totiž nemohou opustit prostory věznice. Na plzeňských Borech ale přišli na to, jak problém vyřešit. Rozhodli se zřídit pracoviště v blízkosti areálu. Hala, ve které budou vězni pracovat s kovem, by do dvou let měla být kompletně vybavena. Počet pracujících vězňů se tím zvýší o několik desítek.