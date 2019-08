Greta Thunbergová, bojovnice za ekologické změny, odplula z Plymouthu do New Yorku. Tam vystoupí na summitu OSN o globálním oteplování. Aby byla cesta co nejčistší, vybrala si jako dopravní prostředek závodní jachtu vybavenou solárními panely a podvodními turbínami, na výrobu elektřiny.