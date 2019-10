VIDEO: Dánsko klamalo o recyklaci plastů. 48 000 tun se spálilo v Asii!

Kodani se přezdívá zelené město. Lidé zde raději volí kolo jako hlavní prostředek a když už se musí někam vydat automobilem preferují elektromobily, na které mají od státu dotace. Tito ekologicky smýšlející lidé samozřejmě zodpovědně třídí odpad. To jsou všechno velice chvályhodné vlastnosti z nichž bychom se mohli inspirovat, ale bohužel recyklace nefunguje, tak jak by si Dánové představovali. Řada rycyklovaného plastu totiž končí v Německu, kde by se následně měl zpracovat a znovu využít, ale zjevně si z řadou neví rady, a tak ho většinou posílají do Malajsie a Indonésie.

Mnoho Indonéských zemědělců má nyní zpracování plastů jako hlavní zdroj obživy. Na místo práce na rýžových polích, chodí raději každý den do plastových sušáren, protože tato práce jim vydělává mnohem více peněz. Jenže většinu tohoto plastového odpadu prodávají do místních továren, kde slouží jako palivo.