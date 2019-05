Vinaři ve Francii bojují s nepřízní počasí a zadýmují vinice. Prudké ochlazení, které do Francie dorazilo o víkendu by mohlo zničit úrodu na tamních vinicích. Metodou zadýmování, se teplota ve vinici drží nad bodem mrazu a snižuje se riziko poškození květů a plodů. K tomu farmáři používají zejména balíky slámy, které na okrajích vinic podpálí a teplý vzduch společně s kouřem proudí do vinohradů.