Poké je podle mnohých strava budoucnosti. Je to ale také nejnovější gastronomický trend světových celebrit. Havajský národní pokrm spojuje hned několik výhod - je neuvěřitelně zdravý, jednoduchý na přípravu, bohatý na chutě i barvy a navíc jede na vlně syrové stravy. Reportér Víkendu proto vyrazil do prvních českých poké restaurací vyzkoušet, co nabízejí.