VIDEO: Labutím někdo vyřezal maso z hrudníku, našli je kolemjdoucí

Zatím není jasné kdo a proč zvířata takto zohavil a ostatky nechal ležet pohozené u cesty. Jen kůže přitom váží asi 50 kilogramů. Podle stavu byla zřejmě určená k preparaci.



Labutě ani koně nepatří mezi chráněná zvířata. Otázkou proto je, jestli se policii podaří vypátrat toho, kdo zvířata usmrtil. V případě, že by zvířatům maso z těla vyřízl zaživa, šlo by o týrání a za to by mohl jít do vězení až na pět let.