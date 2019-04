Ústecká ZOO zřejmě přijde o své slony. V únoru musel veterinář uspat 35-ti letou samici Kalu, která měla zdravotní potíže. Od té doby ale trpí samotou druhá slonice Dilí. A podle ošetřovatelů by jí pomohlo jedině to, kdyby byla převezena do jiné zahrady.