Podle policie sotva třetina řidičů zná pokyny při řízení křižovatky policistou - a podle toho to také vypadá. Každý policista měl tři minuty na to, aby rušnou křižovatku plynule uřídil a netvořily se mu kolony. Ale řidiči jim to se svými mlhavými znalostmi z autoškoly notně komplikovali.