Vrchní soud v Praze dnes odročil případ dvou bratrů z Nizozemska, kteří měli loni v dubnu v centru Prahy brutálně zmlátit číšníka. Za to je původně městský soud poslal na pět a šest let do vězení. Proti rozsudku se ale odvolala státní zástupkyně i oba Nizozemci.