Rohaté zvíře ohrožovalo řidiče na dálnici D11 u Hradce Králové. Když se ho policisté pokoušeli chytit, rozběhlo se a poškodilo jim auto. Bylo to okamžik, a jestli to byl kozel nebo beran, to už policisté nepoznali. Zvíře totiž rychle uteklo.