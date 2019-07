Co dělají některé druhy zvířat v noci už brzy uvidí návštěvníci nočního safari v Šanghaji. Bude to vůbec první safari tohoto druhu v Číně. Ošetřovatelé po konzultaci s odborníky vyhodnotili, které druhy zvířat budou v noci k vidění. To vše s ohledem na ostatní zvířata, která by mohla být rušena. Shanghai Wild Animal Park nabídne návštěvníkům pohled do nočního soukromí tygrů, lvů, plameňáků, nosorožců a dalších zvířat.