VIDEO: Záchranu nosorožce bílého povedou odborníci z Česka

Na jeden z posledních pokusů, jak zachránit před vyhynutím severního nosorožce bílého, se chystají evropští zoologové pod vedením odborníků ze ZOO ve Dvoře Králové. Na světě žijí už jen dvě samice, které jsou v Keni a vědci mají v plánu, že jim odeberou vajíčka a pokusí se je oplodnit. Pokud se vše podaří, nosorožec bílý severní by mohl přežít. Člověk by tak jednou napravil to, co svým bezohledným vybíjením těchto dvoutunových krasavců sám zavinil.