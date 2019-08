Víkend bude deštivý, znovu udeří bouřky! MAPY SRÁŽEK A TEPLOT

O víkendu nás čekají spíše přeháňky nebo déšť. Do Česka se vrátí opět bouřky, které by se měly na našem území objevit hned několik dní za sebou. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je můžeme očekávat od soboty až do příštího týdne. Užívat si však budeme vysokých teplot, které by mohly překročit třicítku.