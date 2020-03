Víkend bude o hodinu kratší. Čas se mění na letní, letos možná naposledy

O víkendu nás kvůli střídání času čeká o hodinu kratší noc. V neděli ve 02:00 se hodinová ručička posune dopředu na 03:00, čímž oficiálně začne letní čas, který skončí zase až v říjnu. Podzimní změna času bude možná tou poslední. Evropský parlament minulý rok na jaře podpořil návrh na zrušení střídání času. Odhlasoval ukončení v roce 2021.

Doposud ale žádné konečné rozhodnutí přijato nebylo. Rada EU se totiž na svém postoji ke zrušení změny času nedohodla. Je potřeba, aby návrh schválila většina členských států Unie.

Jednotlivé země si samy určí, jestli chtějí zachovat letní, anebo standardní (tj. zimní) čas. Evropské komisi poté oznámí, pro jakou variantu se rozhodly. Informovat by ji měly do letošního dubna.

Na tom, jaký čas zachovat, se neshodne ani společnost. Někteří trvají na tom, abychom měli natrvalo zimní čas, který je standardní. Proti této variantě se ohrazují často například rodiče dětí, kteří argumentují, že děti by chodily do školy v zimě ve tmě. Nelíbí se to ani těm, kteří chtějí, aby v létě bylo večer co nejdéle světlo.

Standardní čas nicméně prosazuje například Česká astronomická společnost. Fyziologové a astronomové podle ní preferují "zimní" čas, který je přírodní a symetrický. Doufají tak, že se letos čas mění na letní naposledy.

Pro náš organismus je podle odborníků mnohem důležitější ranní světlo než prodloužený večer. "Čas je historicky určen podle tzv. pásem tak, že Slunce je v pravé poledne nad jihem. U nás se ten čas jmenuje středoevropský čas. Lidé si však zvykli na výhody letního času v létě = dlouhé vlahé večery, a proto se objevily názory ponechat celoročně "letní čas". Jen málokdo si však uvědomuje, že to má svou stinnou stránku v zimě," uvádí Hvězdárna a planetárium Brno.

"Odborníci poukazují na to, že správná synchronizace našich vnitřních hodin s denní dobou je nezbytná pro zdraví. A že porucha časové regulace souvisí s výskytem řady civilizačních chorob. Ponechání standardního času celoročně (tedy nikoliv letního) umožní lepší seřízení našich vnitřních hodin a přispěje ke zmírnění výskytu civilizačních chorob," vysvětluje ředitel hvězdárny a planetária Jiří Dušek.