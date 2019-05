Lektvary, rituály nebo uhranutí! To je magie rumunských čarodějnic

Na cestu do Bukurešti se Ivana s Lucií připravovaly pečlivě. Shlédly různá videa i dokumenty, přečetly o tamních čarodějnicích, co se dalo. Přesto je současná podoba rumunských čarodějnic v mnohém vyvedla z míry. Lucia Sekerková se za rumunskou magií vydávala zpočátku sama kvůli fotkám pro svoji bakalářskou práci. Pak ji ale napadlo, že by fotky mohly mít také nějaký text, a tak ke svému projektu připojila i etnoložku Ivanu Šusterovou. To byl dobrý tah. Ivana se ve své dlouhé sukni věštkyním - olašským Romkám líbila.



Najít ty nejznámější věštkyně nebyl vůbec problém. Mají inzeráty všude. Teď hlavně na internetu. Jsou tak skvěle přizpůsobené modernímu světu, že to bylo pro Slovenky někdy až otravující. Čarodějnice je hodlaly využít pro svoji reklamu, zejména při prvních rituálech.



Každé věštění začíná zpravidla výkladem karet. Až pak se věštkyně rozhodují, jestli tahle potíž bude potřebovat nějaký speciální rituál. Ublížit nevěrnému manželovi, přivábit hodného ženicha, zajistit dobré obchody, vyléčit impotenci a dokonce vyhrát boj s alkoholismem. To všechno prý jejich čarování dokáže. Jen s jedním neumí pomoci nikdy, s léčbou rakoviny.



Věštění začíná na sumě okolo deseti – dvaceti eur. Podle toho, k jak staré a známé ženě jdete. Potom se částky výrazně zvyšují. Už párkrát měli rumunští politici snahu tento způsob výdělku zdanit. V roce 2011 jim čarodějnice za tyto plány slibovaly lektvar z mrtvých psů a uhranutí. Politici raději změnili názor.



Jestli jejich kletby a čáry vycházejí, nemají sympatické Slovenky ověřené, klienty nezpovídaly. Ivana Šusterová to odmítla otestovat osobně, Lucia Sekerková se ale několika věštbám nevyhnula. Lucii a Ivaně rumunské ženy předpověděly jednu věc. Že jejich projekt bude úspěšný. A to se vyplnilo. Vydaly oceňovanou knihu, vystavovaly v několika galeriích, Lucia Sekerková získala za své fotky řadu cen. Nedávno i cenu Osobnost mladé české fotografie.



V nejbližších letech už do Rumunska za věštkyněmi nepojedou. Chtějí počkat, až v jejich rodinách doroste generace těch, kteří jsou teď dětmi. Potom možná zmapují, jak nová generace uchopila prastaré řemeslo. Jak budoucnost změní magické rituály, jejichž součástí chce být teď víc lidí, než kdykoliv před tím.