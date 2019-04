Jak poznat, že máte doma malého génia? Může to být spíš prokletí

I když si každý rodič občas pomyslí, jak je zrovna jeho dítě výjimečné, těch opravdu mimořádně nadaných je jako šafránu. Je život s IQ nad 130 vlastně darem, nebo prokletím? A jak bezpečně poznáte, že vám na nočníku sedí novodobý Einstein?

Budoucího génia si můžete všimnout dokonce už v kočárku. Brzy po narození drží hlavičku, dlouhé minuty se dokáže soustředit na to, co ho zajímá, což se v pozdějším věku promění i na hodiny. Malí vědátoři zpravidla dříve sedí, mnohdy přeskočí lezení a rovnou chodí a místo "ham" a "mama" skládají věty. Některým dětem, stejně jako Amálce, vadí střídání tmy a světla, zvuky nebo taky koupání.

Jejich mozek se vyvíjí odlišně. Zatímco mozková kůra průměrně inteligentních dětí dosahuje nejvyšší tloušťky ve věku osmi let, u nadprůměrně inteligentních se vyvíjí déle a nejsilnější je okolo třináctého roku věku. Rychleji zanikají i nevyužité nervové spoje a vzniká okno pro vyšší úroveň myšlení.

To, že dítě v roce ovládá tablet nebo ho babička naučí poznat A B a C, o žádné superinteligenci nesvědčí. "Jen bystré" dítě vám správně odpoví na každou otázku, nadané vám je klade. Bystré splní perfektně úkol, nadané hledá několik řešení.

I takto malé děti se musí naučit, jak si vyčistit hlavu, ve které to často bzučí jako v úlu, nebo jak se svým darem zacházet, aby nebyl spíš trápením. Co by za to Albert Einstein tenkrát dal.