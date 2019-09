Vinaři bojují s nedostatkem lidí! S brigádníky mají špatné zkušenosti

Na jižní Moravě je v plném proudu vinobraní. Vinaři si však stěžují na nedostatek lidí, kteří by hrozny sklidili. Některá vinařství totiž kvůli metodám pěstování nebo příliš strmým svahům, nemohou ke sklizni používat kombajny. Musí proto najímat brigádníky, kteří jsou prý ale drazí a nespolehliví.

Na svazích u Pavlova se sklízí Sauvignon. Po nedávných deštích má právě teď tu správnou cukernatost, poměr kyselin a dalších látek. Musí se sebrat rychle, než opět zaprší. Chybí ale sběrači.

"Letošní rok byl na tu pracovní sílu mnohem horší, než předchozí léta, protože dříve jsme měli ještě místní babičky, které bohužel postupně odcházejí, ať už doslova, nebo řeknou, že už prostě nemůžou," řekl vinař Ondřej Veselý.

"Bereme zahraniční pracovníky, většinou z Ukrajiny, z Moldávie, nebo jsou skupiny na Slovensku, tady v tom příhraničí," řekl vinař Radomír Nepraš. Brigádníci prý ale mají špatnou pracovní morálku a často do práce nepřijdou. Mohou si přitom vydělat někdy i 200 korun za hodinu.

Vinaři jsou zoufalí a snaží se sehnat sběrače i prostřednictvím sociálních sítí. Přihlásil se pan Kříž, který je v Pavlově na dovolené s rodinou. "Chtěl vyzkoušet," řekl na dotaz TV Nova.

Vinaři doufají, že bude v budoucnu možné udělat celé vinobraní zážitkově. Jen s pomocí přátel, kamarádů a milovníků vína, jako je to běžné v zahraničí. Zatím je ale situace rok od roku horší a majitelé vinic se už teď obávají příští sezóny. "Letos už vím, že to nějak sklidím. Příští rok to asi bude velký problém," dodal Veselý.