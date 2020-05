Vinice ukrývala dokonalý objev! Archeologové ho hledali desítky let

Jen týden poté, co se archeologové vrátili do kopcovité oblasti nad městem Negrar di Valpolicella, které se nachází severně od Verony, učinili úžasný objev. Výzkum museli přerušit na začátku března kvůli pandemii koronaviru, píše portál The Guardian.

Na konci května se ale mohli radovat ze vzácného nálezu. Po vykopání zhruba půl metru zeminy objevili perfektně zachovalou mozaikovou dlažbu. Podle odhadů může pocházet až ze třetího století našeho letopočtu. O objevu informovaly úřady na facebookové stránce města.

Archeologové z Verony začali místo prozkoumávat loni, téměř století poté, co tu tým jejich předchůdců narazil na rozvaliny starobylého sídla. "Po nesčetných dekádách neúspěšných pokusů byla konečně odkryta část podlahy a základů římské budovy, objevené před stoletím," uvedly úřady.

Vedení města se teď chce domluvit s vlastníky pozemku na dalším postupu. "Musíme najít způsob, jak tento archeologický poklad, který byl vždy schován pod našima nohama, udělat dostupným a přístupným," stojí v prohlášení na facebooku.

Podobný objev učinili čirou náhodou také v Říme. Část náměstí před Pantheonem se v polovině května propadla a v hloubce 2,5 metru archeologové našli chodníky staré zhruba 2000 let. Na náměstí v tu dobu naštěstí díky opatřením spojeným s šířením koronaviru nikdo nebyl.