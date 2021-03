Víno z vesmíru. Vědci prozradili, jak chutná mok z oběžné dráhy

Francouzští vědci a vinaři prozradili, jak chutná víno z oběžné dráhy. Zveřejnili totiž výsledky unikátního experimentu. V jeho rámci totiž poslali víno na rok do vesmíru. Po návratu prý víno vypadalo, vonělo, a dokonce i chutnalo jinak než to ze stejných lahví, které nikdy naši planetu neopustily.

Dvanáct lahví archivního vína z francouzského Bordeaux se stalo absolutní raritou. Lahve totiž strávily rok po boku astronautů na Mezinárodní vesmírné stanici.

"Chtěli jsme zjistit, jak bude ve vesmíru fungovat proces zrání a jak ho případně můžeme ovlivnit a zlepšit i tady na Zemi," řekl vesmírný biolog Michael Lebert.

Dlouhé roky příprav, náročná cesta do vesmíru, další rok vyčkávání. Není divu, že na návrat kosmického moku se výzkumníci opravdu těšili. Při degustaci se pak nestačili divit.

"Obě byla absolutně úžasná, ale to, co zůstalo na Zemi, je podle mě tak trochu uzavřenější, mladší. To, které bylo ve vesmíru, má výraznější květinové aroma. Je prostě vyzrálejší," uvedla degustátorka Jane Ansonová.

Vinaři i vědci si teď lámou hlavu nad tím, co změnu chuti vlastně způsobilo. "Víno je náchylné na spoustu faktorů. Ať už je to teplota, vlhkost či tlak. Samozřejmě ve vesmíru je i radiace a další záření, které tady na zemi nemáme. Každého by asi zajímalo, jak víno z vesmíru chutná. Já bych za to dal cokoliv, abych to mohl ochutnat," svěřil se vinař Jiří Maděřič.

Spolu s lahvemi opojného moku vědci do kosmu vyslali i rostlinky vinné révy. Ty ve vesmíru i přes nedostatek světla a vody rostly rychleji.

"Doufáme, že rostliny z Mezinárodní vesmírné stanice budou mít nějaké jiné charakteristiky. To je účelem našeho výzkumu. Budeme například zkoušet, jak jsou odolné proti typickým chorobám vinné révy nebo proti suchu," řekla vedoucí výzkumu Stephanie Cluzetová.

Zatím není jasné, co se s rostlinami, které rok kroužily na oběžné dráze Země, stane. Jednou z možností je, že až pořádně vyrostou a začnou plodit, mohlo by se z jejich bobulí vyrábět vesmírné víno.