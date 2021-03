WHO už tuší, jak se covid přenesl na lidi. Netopýři nejsou hlavní viníci

Covid-19 s největší pravděpodobností přeneslo na člověka divoké zvíře, které se předtím nakazilo od netopýra či luskouna. Nejméně pravděpodobný je únik z laboratoře. Vyplývá to ze zprávy mezinárodního týmu expertů Světové zdravotnické organizace (WHO) a Číny.

Zprávu má WHO zveřejnit v úterý, televize CNN či agentura AP získaly kopie, není jasné, zda definitivní verze.

Za “velmi pravděpodobný“ označují vědci přenos covidu-19 z nakaženého zvířete, které bylo odchyceno a chováno na farmě. Nakazilo se zřejmě od netopýrů či luskounů, u nichž byl podobný typ koronaviru znám už dříve. Zatím se však nepodařilo zjistit, jaké zvíře bylo oním přenašečem.

Druhou „pravděpodobnou“ variantou je pak přenos na člověka přímo od dvou uvedených zvířat. Na třetím místě je nakažení ze zmrazených mořských plodů, které se prodávaly na tržnici ve Wu-chanu. Tento způsob označují experti za možný, avšak nepravděpodobný.

Krajně nepravděpodobná je potom varianta, že virus unikl z laboratoře.

Podle dosavadních poznatků nejsou důkazy pro to, že by se koronavirus šířil dříve, než měsíc či dva před svým odhalením v prosinci roku 2019, uvádí se ve zprávě WHO.

Mnozí odborníci i politici kritizovali už samotnou misi expertů ve Wu-chanu s poukazem na to, že Čína pustí tým jen tam, kam chce a poskytne mu jen ty informace, které uzná za vhodné.