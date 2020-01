Smrtící virus se z Číny mohl dostat do Austrálie! Muž skončil v karanténě!

Riziku šíření nákazy koronaviru čelí australský Queensland. Místní úřady podle zpravodajského portálu ABC News potvrdily, že ve městě Brisbane se objevilo nebezpečí výskytu této nemoci poté, co se jeden muž vrátil z čínského města Wu-chan, kde epidemie vypukla. Vykazoval podle nich příznaky podobné zápalu plic, který způsobuje nový kmen koronaviru.

V současné chvíli je muž v karanténě u sebe doma a nesmí vycházet ven. Lékaři ho podrobili testům a čekají na výsledky. "Měli jsme tu jednoho pána, kterého nyní sledujeme, protože cestoval do Wu-chanu a propuklo u něj respirační onemocnění," uvedla lékařka Jeannette Youngová.

Výsledky testů podle ní nemusí být známé ještě několik dní. Potřebují totiž především informace z Číny. "V tuto chvíli můžeme dělat pouze obecné testy na koronavirus. Test na tento konkrétní virus udělat nemůžeme, protože jsme ho ještě neviděli. Aby se jeho přítomnost opravdu potvrdila, musíme vyvinout speciální testy," uvedla.

Úřady však obyvatele uklidňují, že není důvod panikařit. Letiště v Austrálii zpřísnila bezpečnostní opatření a podrobují cestující z Číny důkladným kontrolám. Každý, u koho se objeví příznaky jako kašel, horečka či bolest v krku, je "podezřelý".

Přísné kontroly se týkají především letů z Wu-chanu do Sydney. Nejen Austrálie, i další státy, včetně USA a mnoha asijských zemí, podrobují cestující z Wu-chanu důkladnějším kontrolám.

Doposud bylo potvrzeno přes 220 případů onemocnění koronavirem - především v Číně. Čtyři lidé následkům nemoci podlehli. Nejdříve se věřilo, že virus na lidi přenáší zvířata, Čínská národní zdravotnická komise ale nyní potvrdila, že se dokáže přenášet mezi lidmi.

To vyvolalo obavy z celosvětové epidemie. Světová zdravotnická organizace proto svolala na středu mimořádné zasedání. Pokud by vyhlásila mezinárodní pohotovost, vedlo by to k celosvětové ostražitosti a také uvolnění peněz na boj s tímto virem.

Na více informací o epidemii v Číně se podívejte v pondělní reportáži TV Nova: