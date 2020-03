Vir sem zavlekli lyžaři, řekl Babiš. On sám ale karanténu po návratu neřešil

Vlnu nevole vzbudil na sociálních sítích výrok premiéra Andreje Babiše (ANO). Ten naznačil, že koronavirus do České republiky přivlekli movití Češi, co jezdí lyžovat do Itálie. Babiš sám byl přitom v půlce února ve francouzských Alpách, po návratu ale zřejmě na preventivní opatření příliš nedbal.

“Naši lidi rádi chodí do Itálie. Ne každý si to může dovolit. My jsme hlavní problém měli, že naši lyžaři to přinesli z Itálie,“ prohlásil Andrej Babiš v nedělním vysílání České televize.



Přitom také on rád jezdí na lyže, posledně vyvezl letos v první polovině února manželku na svahy francouzských Alp. “Jako každý rok v únoru na lyžích ve Francii. Přeju krásnou neděli vám všem,“ chlubil se na svém facebooku fotkou z dovolené. Vracel se 16. února, kdy byly ve stejném horském středisku už byly potvrzené první nákazy virem.

Portál Neovlivní se zajímal, zda premiér po návratu myslel na případné testování na přítomnost koronaviru a jestli zvažoval karanténu. Na jejich dotazy neodpověděl.

Anketa Vadí vám prohlášení Andreje Babiše? Ano, neměl by vyvolávat konflikty 31 57 hlasů Ne, vždyť má premiér pravdu 69 124 hlasů Hlasovalo 181 lidí.

Babišovo prohlášení vyvolalo vlnu nevole na sociálních sítích. “Ne každý si může dovolit jezdit lyžovat.... To lyžaři to sem zavlekli,” prohlásil včera Andrej Babiš, lyžař, jenž po návratu z francouzských Alp (následně silně zasažených epidemií) svoji karanténu vůbec neřešil,“ napsal v pondělí Miloš Růžička na svém twitteru.

“Pokud chce Andrej Babiš 'předhodit národu viníka', musí si stoupnout do první řady. Prezident ČLK MUDr. Kubek na něj na přelomu únor/březen naléhal, ať vláda garantuje navrácení storno poplatků do Itálie. Na to byl zbabělý. Teď svádí vinu na jiné. Jako vždycky,“ napsal na svůj twitter předseda poslaneckého klubu TOP Miroslav Kalousek.

Podívejte se na reportáž televize Nova: